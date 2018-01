Embora as pessoas estejam apreensivas com as notícias de casos de Febre Amarela, não há registro da doença em Joinville e a cidade não está entre as áreas de recomendação para vacina de Febre Amarela, conforme o Ministério da Saúde. A lista, que é atualizada constantemente, ainda indica os locais com recomendação da vacina e os municípios com recomendação parcial. Quem já tomou a dose completa alguma vez também não precisa repeti-la porque tem validade para toda a vida.

Em Joinville, apenas quem vai fazer viagens internacional ou para os municípios com recomendação à vacina de Febre Amarela, devem procurar uma das Unidades Básicas de Saúde onde a vacina está disponível. E a pessoa precisa se planejar porque a vacina precisa ser tomada 10 dias antes. De acordo com o governo federal, a maior incidência da doença foi registrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com casos confirmados também no Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Recomendações

Algumas recomendações devem ser observadas, antes da vacinação. “Não é todo mundo que deve receber, pois a vacina é composta por vírus vivo”, alerta a enfermeira do setor de Imunização da Vigilância Epidemiológica, Sandrine Teuber.

Segundo ela, quem tem acima de 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam e pessoas imunocomprometidas ou imunodeprimidas (em tratamento de quimioterapia ou com doença autoimune, por exemplo), primeiro precisam passar por avaliação médica, que deverá ser apresentada por escrito autorizando a vacinação.

Onde se vacinar em Joinville

Em Joinville (SC), a vacina contra febre amarela está disponível em algumas unidades. A orientação é de que os interessados levem um documento de identificação e a carteira de vacinação. Confira a lista de unidades:

Sala de Vacinas Central

Localização: Rua Abdon Batista, 172 - Centro - 89201-010, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 13h

Canais para comunicação: (47) 3417-1373

UBS Aventureiro I

Localização: Rua Alino José Alípio, s/nº - Aventureiro, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3467-6046

UBS Comasa

Localização: Rua Ponte Serrada, 75 - Comasa, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 07h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3434-0360

UBS Costa e Silva

Localização: Rua Comandante Telles de Mendonça, 65 - Costa e Silva, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3437-1760

UBS Fátima

Localização: Rua Almirante Protógenes Pereira, 410 - Fátima, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3436-3073

UBS Floresta

Localização: Rua República do Peru, s/nº - Floresta, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3426-4941

UBS Jarivatuba

Localização: Rua Monsenhor Gercino, s/nº - Jarivatuba, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3461-4500

UBS Saguaçu

Localização: Rua Iririú, 110 - Saguaçu, Joinville - SC

Canais para comunicação: (47) 3473-6939

UBS Vila Nova

Localização: Rua XV de Novembro, 8470 - Vila Nova, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3439-2201

UBSF Osmar Dalonso

Localização: Rua Carlos Heins Funke, s/n - Pirabeiraba, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3424-0195

UBSF São Marcos

Localização: Rua Guaporé, s/nº - São Marcos, Joinville - SC

Horário ao público: segunda a sexta, 7h às 19h

Canais para comunicação: (47) 3438-0652