A primeira semana do ano foi violenta em Joinville. Em sete dias foram registrados quatro homicídios e três tentativas, a maioria dos crimes com morte ocorreram entre sábado e a manhã deste domingo (7). A informação foi confirmada pelo delegado da Divisão de Investigações Criminais (DIC), Rodrigo Aquino Gomes.

O caso mais grave no final de semana aconteceu dentro do Presídio Regional de Joinville, quando dois dos detentos foram mortos com golpes de uma arma improvisada. Os crimes foram registrados nos pátios 1 e 2 do Pavilhão 5 na tarde de sábado, e três suspeitos se apresentaram como os autores.

As vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Joinville como Mayron Alceu Bayer, 28 anos, e Cristofer dos Santos Valério, 18 anos. Conforme o órgão, o corpo do primeiro detento foi transladado para Rio Negrinho, no Norte catarinense. Já Cristofer ainda aguardava liberação funerária para Guaratuba, no Paraná, de onde era natural.

Os responsáveis pelas mortes tiveram flagrante lavrado na Central de Polícia e a investigação ainda deve analisar imagens de segurança e realizar perícias para verificar a possível participação de outros presos.

O outro homicídio foi registrado na madrugada de sábado para domingo no bairro Paranaguamirim. Bruno Willian Borges, de 21 anos, foi atingido com vários disparos de arma de fogo. A vítima foi surpreendida na rua, nas proximidades da Monsenhor Gercino, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) ainda na madrugada.

Tentativas de homicídio

Na madrugada de sexta-feira para sábado um adolescente de apenas 14 anos foi atingido por sete tiros na Zona Norte de Joinville. O caso aconteceu no bairro Jardim Paraíso e, conforme a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

O garoto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville. A redação de AN entrou em contato com a assessoria do hospital na manhã deste domingo (7), mas conforme a instituição, a família da vítima não autorizou o repasse de informações sobre o estado de saúde dele.

Já por volta das 5h deste domingo, a Polícia Militar (PM) confirmou uma segunda tentativa de homicídio na Rua Ernesto Bachtold, no Aventureiro. Um homem, não identificado, foi encontrado caído em via pública após ser atingido por dois disparos de arma de fogo. Ele foi conduzido ao hospital pelo SAMU. Ninguém foi preso.