Um homem de 33 anos, identificado como Tadeu Spilere, morreu na tarde deste domingo após sofrer um choque elétrico. Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Içara, que atendeu a ocorrência às 16h50min, a vítima foi eletrocutada ao tocar em um microfone. A descarga elétrica resultou em uma parada cardiorrespiratória.

Ainda de acordo com os bombeiros, pessoas que estavam junto com Tadeu no momento do acidente relataram que, antes de tocar no microfone, ele tinha mergulhado em uma piscina. O jornalista participava de uma festa particular no momento do acidente.

Conforme os bombeiros, quando o socorro chegou, Spilere já estava sem os sinais vitais e, apesar de todos os procedimentos de reanimação, ele não resistiu e morreu durante o transporte para o hospital. Spilere era jornalista e, segundos sites de notícias locais, atualmente atuava como assessor de imprensa.

Leia também:

Homem é morto na comunidade Novo Horizonte, em Florianópolis