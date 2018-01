Uma jovem de 21 anos morreu afogada na madrugada de Réveillon em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o afogamento ocorreu por volta de 1h30min, no bairro Meia Praia. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, mas chegou morta no hospital.

Um amigo da jovem relatou à polícia que os dois tinham decidido tomar um banho de mar, mas que ela acabou se afastando demais e se afogou. O rapaz disse que tentou salvá-la, mas que perdeu forças e saiu do mar com a intenção de pedir ajuda.

Segundo os bombeiros e a polícia, a jovem foi identificada como Arieli Mendes.

