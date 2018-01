O Corpo de Bombeiros fez buscas no domingo e ao longo desta segunda-feira, 1º, por um adolescente de 16 anos que desapareceu em Florianópolis. Ele estava de caiaque com um tio, de 25, e desapareceu na tarde de domingo, 31. O homem conseguiu nadar por cerca de cinco horas até uma praia em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis.

O tio, Jardel Siqueira de Almeida, que reside na Capital, e seu sobrinho, Gustavo Henrique de Lara Almeida, que é natural de Florianópolis, mas reside em Xanxerê, foram passear de caiaque, que seria emprestado, entre a Praia da Daniela e a Ilha de Ratones, ao Norte da Ilha de Santa Catarina, por volta das 16h de domingo. Cerca de 2h30 depois, ambos retornavam quando o caiaque apresentou sinais de desgaste e começou a afundar com a entrada de água, conforme os bombeiros. Ondulações provocadas por outras embarcações teriam contribuído para a entrada de água no caiaque.

O tio colocou o sobrinho em cima do caiaque para que ele não ficasse à deriva no mar, mas o adolescente acabou escorregando, caiu na água e não voltou mais. O tio se manteve apoiado na embarcação, entretanto, por volta das 21h, uma forte onda terminou de afundar o caiaque.

O tio então nadou até chegar próximo da Praia do Antenorm, em Governador Celso Ramos, perto das 2h desta segunda-feira. Ao chegar à areia, pediu ajuda para um morador e conseguiu avisar os familiares, que logo chamaram os bombeiros.

Os bombeiros chegaram a localizar o remo e o caiaque, mas não há sinais do menino. As buscas, que serão retomadas nesta terça, estão sendo feitas pelo Grupo de Busca e Salvamento (GBS) do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero Arcanjo.