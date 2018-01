A Kellogg Company anunciou nesta quinta-feira, 18, um investimento de R$ 215 milhões para expandir sua fábrica de massas e biscoitos Parati, em São Lourenço do Oeste. A fábrica catarinense havia sido adquirida pela norte-americana em 2016 por R$1,38 bilhão, tendo sido a maior aquisição da Kellog na América Latina.

Segundo a Kellogg, um acordo recentemente assinado com o governo do Estado permitirá a construção de novas estruturas ao longo deste ano, que entrarão em operação em 2019. A secretaria de Estado da Fazenda afirma que a companhia foi rígida quanto à divulgação dos termos do contrato e não deu detalhes a respeito. Questionada sobre o teor do acordo, a Kellogg disse, por meio de assessoria de imprensa, que não iria se pronunciar sobre o assunto.

O governador de SC, Raimundo Colombo, declarou que o Estado foi escolhido principalmente por causa “das condições favoráveis" que oferece às empresas "em termos de logística, infraestrutura, segurança, estabilidade econômica, talentos locais”.

Fundada em 1972 em Santa Catarina, a Parati emprega 3,2 mil funcionários, tem cinco centros de distribuição e duas unidades de produção. Em 2016, a empresa faturou R$ 600 milhões. O faturamento de 2017 ainda não foi fechado, diz a Kellog.

A compra da Parati em 2016 foi uma forma de a Kellog ampliar sua presença na América Latina e reduzir a dependência dos cereais no mercado brasileiro ao ampliar o portfólio para massas e biscoitos.