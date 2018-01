As liquidações financeiras de energia nuclear e cotas de garantia física e potência das hidrelétricas, referentes a dezembro de 2017, movimentaram R$ 839,5 milhões, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A liquidação financeira de energia nuclear é a operação pela qual 47 distribuidoras de energia elétrica rateiam a produção das usinas de Angra I e II, que pertencem à estatal Eletronuclear e estão instaladas em Angra dos Reis (RJ).

Em dezembro, a operação liquidou R$ 258.738.514,99 dos R$ 259.342.715,17 contabilizados, o que corresponde a uma adimplência de 99,77%.

No caso da liquidação de cotas, a operação somou R$ 580.827.384,61 dos R$ 584.702.557,15 contabilizados, com 99,34% de adimplência. A liquidação de cotas é a operação na qual 46 distribuidoras de energia pagam para as geradoras envolvidas nesse regime uma receita de venda definida pelo governo - as hidrelétricas cuja concessão foi renovada ou expirada e que são alcançadas pela Lei 12.783/13.

Os empreendimentos enquadrados no regime de cotas somam mais de 12 GW médios de garantia física.