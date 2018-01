No dia do vencimento do prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 20%, nesta sexta-feira, 5, a unidade do Pró-Cidadão no Centro de Florianópolis registrou longas filas e um calor insuportável. Sem aparelhos de ar-condicionado, o "bafo" deixou os contribuintes ainda mais nervosos na espera pelo atendimento que chegou a durar duas horas.

Muita gente foi à unidade do Pró-Cidadão para retirar a segunda via do boleto porque não recebeu em casa. Enquanto parte da população não sabia que era possível retirar o boleto no site da prefeitura, outros contribuintes disseram não ter acesso ou a prática necessária para fazer isso pela internet, como é o caso da aposentada Sueli Vieira, de 70 anos.

— O boleto não chegou na minha casa. Moro na Costeira do Pirajubaé e lá distribuíram os boletos só nas casas do outro lado da rua. Do meu lado, nenhuma recebeu. Como eu não tenho internet, tive que vir aqui enfrentar essa fila e esse calor.

A temperatura acima de 30°C em Florianópolis era ainda pior dentro do Pró-Cidadão. Sem aparelhos de ar-condicionado, o ar estava abafado e rarefeito, especialmente para Ana Maria Zofoli, de 35 anos, grávida de nove meses. Empreendedora, Ana Maria precisou ir ao Pró-Cidadão pessoalmente para fazer a atualização obrigatória de senha do Micro Empreendedor Individual (MEI) e assim poder emitir notas fiscais.

— Tentei fazer pela internet, depois tentei fazer uma procuração para meu contador, mas não sei porque só pode ser pessoalmente. É muita gente aqui, está muito abafado, o ar fica pesado e difícil de respirar. Estou com medo de cair quando levantar para caminhar.

Grávida de nove meses, Ana Maria Zofoli estava se sentindo mal com o calor dentro da unidade do Pró-Cidadão Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

— Não tem ar-condicionado, está um calor insuportável e até os funcionários estão reclamando. Francamente, é uma palhaçada — completou o aposentado Claudio Sousa Filho, de 71 anos.

Serviço acumulado

As longas filas na manhã desta sexta-feira não eram formadas somente por contribuintes em busca do boleto para pagamento do IPTU. Moradores de Florianópolis procuraram o Pró-Cidadão para resolver outras pendências, como o empresário Antonio Dutra Rosa, de 36 anos, que aproveitou o desconto de 20% e já pagou o IPTU de 2018.

— Fiquei duas horas aqui para tentar transferir a titularidade de um imóvel, mas não deu tempo de fazer e acabei desistindo. Vou voltar outro dia.

De acordo com o gerente das unidades Pró-Cidadão de Florianópolis, Juan Leandro dos Santos, a demanda deve voltar à normalidade a partir de segunda-feira.

— O movimento aumentou bastante nessa semana, devido ao prazo para pagamento do IPTU com desconto de 20%, além do movimento de pessoas que têm outras demandas atendidas pelo Pró-Cidadão. Acumulou o serviço, mas semana que vem deve voltar ao normal.

Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Falta de ar-condicionado

O gerente do Pró-Cidadão reconhece o transtorno causado pela falta de aparelhos de ar-condicionado na unidade do Centro. Com o suor escorrendo na testa, Juan disse que a situação é decorrente de um problema na rede elétrica do edifício que abriga a unidade.

— A gente veio para a Mauro Ramos de forma provisória durante a reforma do antigo prédio na Rua Tenente Silveira. Estamos com alguns problemas de estrutura, principalmente na parte elétrica, por isso o ar-condicionado não está funcionando. Já estamos em cima do pessoal responsável para arrumar isso o mais rápido possível.

Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

O que é o IPTU?

O IPTU é o principal imposto municipal e é com esse recurso que a prefeitura realiza o pagamento dos salários dos servidores e as obras públicas.

Quais são os prazos para pagamento com desconto?

— Pagamento em cota única até 5 de janeiro possui desconto de 20%

— Pagamento em cota única até 5 de fevereiro possui desconto de 10%

— Pagamento em cota única até 5 de março possui desconto de 5%

Boletos enviados

A prefeitura de Florianópolis enviou o boleto para pagamento em cota única com vencimento nos dias 5 de janeiro e 5 de fevereiro (no próprio boleto há diferenciação para os respectivos descontos).

Carnês para parcelamento

A partir do dia 6 de fevereiro, a prefeitura enviará aos domicílios o boleto para pagamento em cota única até o dia 5 de março com desconto de 5%, e também os carnês para o pagamento parcelado em até 10 prestações.

Quem optar pelo carnê deverá pagar a primeira parcela até o dia 5 de março ou estará sujeito à multa e correção monetária.

Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos

Os boletos para pagamento da TCRS foram enviados junto com os boletos de IPTU e podem ser pagos até o dia 5 de março em cota única ou parcelados em 10 vezes. Não há desconto.

Segunda via

Quem não recebeu ou quem perdeu os boletos de IPTU e TCRS pode tirar a segunda via em qualquer unidade do Pró-Cidadão ou diretamente no site da prefeitura de Florianópolis.

Para isso, basta ter os números de CPF e RG, além do número de inscrição imobiliária municipal (você pode conferir esse número no boleto do IPTU do ano passado).