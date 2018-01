O deputado José Guimarães (PT-CE) subiu nesta quarta-feira, 24, no carro de som na Praça da República, em São Paulo, e disse que acabou de chegar de Porto Alegre, onde esteve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Guimarães, Lula está "sentido", porém também "alegre e otimista" com o apoio dos militantes.

"A imprensa estava me perguntando quais são os nossos planos A, B e C. O PT não tem plano B. É Lula candidato à Presidência da República. Precisamos mobilizar o País para dizer que não aceitamos essa condenação injusta contra o presidente Lula. A eleição é com Lula. Se eles querem nos derrotar, que venham pra rua, como nós, pra disputar o voto do povo."