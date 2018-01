O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva desembarcou na tarde desta terça-feira, 23, em Porto Alegre, confirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Edegar Preto (PT). O ex-presidente foi recebido por deputados e pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT). Lula desembarcou num hangar do Aeroporto Internacional de Porto Alegre destinado às empresas particulares de aviação, sem acesso a jornalistas.

Lula deve descansar antes de ir ao ato em sua defesa no centro da capital gaúcha. A recepção na capital gaúcha é liderada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), líder do PT na Câmara dos Deputados, e pelo ex-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República Pepe Vargas. Depois desse período de descanso, Lula é esperado entre 18 e 19 horas, na Esquina Democrática, para a manifestação. O cantor e compositor Chico César abrirá o ato.