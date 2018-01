Um acordo especial entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), como deseja o governo britânico, é possível após o Brexit - declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, em entrevista à rede BBC, que divulga neste sábado (20) alguns trechos da conversa.

Existe uma solução sob medida para o Reino Unido?

"Certamente", diz Macron. "Mas esta via especial deverá ser compatível com a preservação do mercado único e dos nossos interesses coletivos", ressalta, na entrevista que transcorreu em inglês.

Macron lembra que, "por definição", o Reino Unido "não pode ter acesso total ao mercado único" se deixar de pertencer à União Europeia.

A solução "é, talvez, algo entre esse acesso total e um acordo comercial", indica o presidente francês, para quem o pleno acesso dos serviços financeiros ao mercado único "não é praticável".

A entrevista será divulgada na íntegra neste domingo.

pau/fb/roc/me.zm/tt

* AFP