O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM), deixou nesta terça-feira, 23, o prédio do Citibank na Avenida Paulista, onde teve uma reunião no começo desta tarde. O tema e os participantes do encontro não foram divulgados pela assessoria do presidente da Câmara, que exerce a presidência da República interinamente em função da viagem de Michel Temer (MDB) a Davos, na Suíça, sede do Fórum Econômico Mundial.

Maia está voltando agora a Brasília para participar de reuniões no Palácio do Planalto. A primeira delas está marcada para as 16h com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, e o vice-presidente do Banco do Brasil, José Eduardo Pereira Filho. Na sequência, Maia tem uma reunião marcada para as 17h com uma delegação de prefeitos.