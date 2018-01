Mais de 22 milhões de pessoas precisam de ajuda no Iêmen, onde o risco de fome se propaga com a guera entre os rebeldes apoiados pelo Irã e o governo, apoiado pela Arábia Saudita.

Um novo relatório do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) assinala que 22,2 milhões de iemenitas (76% da população) precisam de ajuda alimentar, ou seja, um aumento de 1,5 milhão de pessoas nos últimos seis meses.

O risco da fome também cresce, com 8,4 milhões de pessoas confrontadas com a falta de alimentos, frente aos 6,8 milhões em 2017.

No ano passado, as Nações Unidas declarou que, o Iêmen, estava ocorrendo "a pior crise humanitário do mundo".

* AFP