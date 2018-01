O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender neste sábado a reforma da Previdência e demonstrou confiança de que o calendário eleitoral não atrapalhará as votações dessa e de outras medidas de ajuste fiscal.

"A reforma da Previdência é absolutamente importante, crucial, do ponto de vista da confiança na sustentabilidade das contas públicas no futuro", afirmou Meirelles, no Rio, onde teve reunião com pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Questionado se as eleições não poderiam atrapalhar as votações da reforma da Previdência e das demais medidas, o ministro respondeu: "Não necessariamente, porque essas medidas todas foram apresentadas ano passado, para serem votadas em fevereiro. As demais medidas de ajuste fiscal, para 2018, e algumas também para 2019, deverão ser votadas no primeiro trimestre. Não acredito que haverá um prolongamento do processo de votação durante o ano".