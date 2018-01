Um menino de 8 anos morreu na tarde de terça-feira (16) após cair de uma altura de 1,5 metros em um bueiro em Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense. Ele era deficiente visual e, segundo relato dos familiares à Polícia Civil, teria saído do quintal de casa sem ser percebido pela família e caído em uma vala próxima do local.

O acidente aconteceu na Rua Hercilio Rupp, no bairro Nossa Senhora de Lurdes, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por moradores que localizaram o corpo. A família já havia percebido o desaparecimento e procurava pelo menino.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava fora da água e moradores da região tentavam fazer a reanimação. Ele apresentava sinais de afogamento e também teve o antebraço fraturado.

Os socorristas tentaram novamente a reanimação a caminho do Hospital Doutor José Athanásio, em Campos Novos, mas não conseguiram salvar o menino.

A Polícia Civil de Campos Novos abriu inquérito para apurar as causas da morte. Porém a linha de investigação segue a hipótese de fatalidade: queda seguida por afogamento.

O menino foi enterrado pela família na tarde de quarta-feira. Em respeito aos familiares, bombeiros, Instituto Geral de Perícia (IGP) e Polícia Civil não divulgaram a identidade do menino.

