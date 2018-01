As start-ups e as multinacionais tentarão causar uma boa impressão com seus "produtos inteligentes" no salão CES de Las Vegas, que terá como destaques os assistentes de voz, os carros autônomos e a inteligência artificial.

Robôs, refrigeradores, realidade virtual e aumentada, auto-falantes conectados... "Essa vai ser o ano da inteligência", disse Jack Gold, analista especializado da J. Gold Associates.

O Consumer Electronic Show (CES), que abre no domingo à imprensa, é o maior salão do gênero: os organizadores esperam 170 mil visitantes, enquanto quase 4 mil expositores de 150 países vão apresentar drones, veículos, televisores, e celulares "smart", além de uma grande variedade de dispositivos eletrônicos.

Os analistas consultados pela AFP não esperam grandes revoluções, mas avanços nas tecnologias já existentes, particularmente de uma série de dispositivos conectados para a casa - como os comandos de voz inteligentes Echo, da Amazon, e Home, da Google, que devem se tornar uma espécie de torre de controle do lar.

É provável que o sucesso da assistente virtual da Amazon, Alexa, se confirme nos corredores do CES, bem como a expansão de seu rival, o Google Assistant.

Os dispositivos que tocam música, ligam para os amigos e conseguem até pedir pizza também podem responder a todo tipo de perguntas e estão cada vez mais complexos e bem adaptados ao seu interlocutores, graças à inteligência artificial (IA).

A IA permite que os programas digitais "aprendam" por si mesmos certas tarefas com base na experiência, sem terem sido especificamente programados para realizá-las.

"Acho que vamos ser esmagados pela domótica (automação da casa) e pelo comando de voz, com auto-falantes conectados falando com todos nos corredores do salão", estima Stephen Baker, analista da empresa NDP.

Apple e Samsung estão prestes a entrar na guerra dos auto-falantes conectados e a LG vai apresentar seu modelo no CES.

- Como um pato -

As empresas tecnológicas enfrentam atualmente um enorme desafio: conseguir um espaço especial nos lares dos consumidores e tentar impor sua plataforma de inteligência artificial ativada por voz na maioria dos dispositivos possíveis.

O carro autônomo, que também mostra avanços em matéria de IA, será outro destaque do salão. Considerado o futuro dos automóveis, ele se tornou uma espécie de Graal para as fabricantes tradicionais, mas também para diversas empresas tecnológicas - de gigantes como Google e Apple a fabricantes de microprocessadores, como Intel e Nvidia.

Há anos, o CES tem ganhado ares de salão do automóvel, com a presença de inúmeros fabricantes (Renault-Nissan, Toyota, Hyundai, Ford, entre outros) e fornecedores em Las Vegas, exibindo as novidades dos carros autônomos.

A apresentação do Fisker Emotion, um sedã elétrico de luxo, com um preço inicial de 130 mil dólares e com capacidade de condução autônoma, também será um dos destaques do CES.

OS visitantes ainda devem prestar atenção aos transportes públicos sem motorista. O fabricante francês Transdev apresentará um modelo autônomo de micro-ônibus.

Os assistentes de voz devem começar a aparecer em veículos para transformá-los em "smartcars", capazes de reconhecer e de se adaptar aos seus passageiros para entretê-los ou para tornar o tempo de deslocamento mais produtivo, como aconteceu com os telefones celulares, que se tornaram smartphones.

Isso significa que devemos procurar avanços dentro dos dispositivos, em vez de sua estrutura externa. "Um smartphone sempre parece um retângulo", diz Carolina Milanesi, do Creative Strategies, mas no seu interior os avanços tecnológicos são importantes.

"É como um pato que nada: não vemos suas patas balançando freneticamente sob a superfície para fazê-lo avançar, vemos apenas o pato, sempre o mesmo", resume.

* AFP