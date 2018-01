Um grande número de militantes de movimentos sindicais e populares já chegou à Praça da República, no centro de São Paulo, para participar de um ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que hoje teve recurso contra a condenação no caso do triplex negado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de São Paulo, Douglas Izzo, já anunciou mais de 10 mil pessoas presentes. Os apoiadores de Lula estão concentrados em frente ao palco onde o ex-presidente é aguardado para um discurso.

Muitos carregam bandeiras de movimentos populares e de centrais sindicais, principalmente a CUT, além do PT e do PCdoB. Muitas faixas trazem escrito o mote do ato: "eleição sem Lula é fraude". Ainda antes de o julgamento terminar, algumas das lideranças que estão discursando no ato já falavam como se Lula estivesse condenado.

"Hoje não é o fim, é o começo de uma luta que vai levar o Lula à Presidência", afirmou Paulo Fiorilo, presidente do diretório municipal do PT. "Não adianta a condenação, o Lula vai ser candidato dos trabalhadores. A justiça não vai tirar o Lula da parada", afirmou Izzo.