Luis Henrique Schultz, de Piratuba, foi selecionado no The Voice Kids.

Um morador de Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, foi selecionado no segundo dia de audição às cegas do The Voice Kids, neste domingo. O gaúcho Luis Henrique Schultz cantou "Vida Vazia", de Bruno e Marrone, e encantou a dupla Simone & Simaria, que virou a cadeira para ele. O garoto afirmou ter crescido ouvindo música sertaneja e já cantava em um trem turístico da região onde mora.

A terceira temporada do programa estreou no dia 7 de janeiro e conta também com Cláudia Leitte e Carlinhos Brown como técnicos.