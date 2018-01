Dona de uma forte voz fora dos padrões, a vocalista do grupo de pop-rock irlandês Cranberries, Dolores O'Riordan, morreu repentinamente nesta segunda-feira (15), em Londres, aos 46 anos, anunciou sua produtora.

"A cantora do grupo irlandês The Cranberries estava em Londres para uma curta sessão de gravação", explicou sua agência, a Lindsey Holmes Publicity, em um comunicado, sem dar detalhes das causas da morte.

"Os membros de sua família estão devastados e pediram respeito à sua privacidade neste momento tão difícil", acrescentou o comunicado.

A Polícia londrina informou à AFP que investigava a "morte repentina" de uma mulher de uns quarenta anos, encontrada morta pouco depois das 09H00 GMT (07h00 de Brasília) em um hotel do centro de Londres, sem confirmar a identidade da vítima.

O Cranberries fez sucesso internacional nos anos 1990 com temas como "Zombie" (sobre a guerra na Irlanda do Norte), "Just My Imagination" e "Animal Instinct". A banda vendeu mais de 40 milhões de discos em todo o mundo.

O álbum "No Need to Argue" chegou a ser o primeiro em vendas em Austrália, França e Alemanha e o sexto nos Estados Unidos.

Em 2003, cansados de intensas turnês e sem inspiração, o grupo criado em Limerick (Irlanda) em 1989 decidiu fazer uma pausa.

"Em 2003, meu filho tinha cinco anos, minha filha dois anos e eu os levava na turnê com a gente. Me dei conta de que não era só por eles. Do ponto de vista criativo, estávamos na rotina. Precisávamos de uma pausa", disse Dolores O'Riordan à AFP em 2012.

A banda se separou, e O'Riordan tentou carreira solo, com um primeiro álbum intitulado "Are you listening?".

Em 2009, o Cranberries voltou a se reunir e três anos depois lançou "Roses".

"Não há questões de ego, ninguém tenta tomar a dianteira. Trabalhei com muitos músicos de estúdio e essa química é algo que não se compra", explicou à AFP Dolores, que compôs novamente todas as letras do álbum.

- 'Imensa influência' -

Em 2014, O'Riordan atraiu os holofotes após agredir uma aeromoça durante um voo de Nova York para a Irlanda. Pouco tempo depois, foi diagnosticada como bipolar.

Condenada a pagar uma multa, a cantora disse que usaria a música, a dança e os palcos para melhorar sua saúde mental.

No ano passado, o Cranberries lançou um novo álbum, "Something Else", mas teve que cancelar vários shows, alegando problemas de dores de coluna da cantora.

Pouco antes do Natal passado, Dolores O'Riordan publicou uma mensagem na página de Facebook do grupo: "Olá a todos, sou Dolores. Me sinto bem!", escreveu, contando que havia dado seu "primeiro show em meses neste final de semana".

O presidente irlandês, Michael Higgins, homenageou a cantora, ao afirmar que ela e seu grupo "tiveram uma imensa influência na música rock e pop na Irlanda e no exterior".

A cantora irlandesa casou-se em 1994 com o empresário da banda Duran Duran, Don Burton, com quem teve três filhos. O casal se separou em 2014, após 20 anos de vida em comum.

"Estamos destroçados", reagiu no Twitter a banda Duran Duran.

As homenagens foram se sucedendo na rede social à medida que a notícia foi se espalhando.

O grupo irlandês Kodaline anunciou que estava "totalmente abalado".

Dave Davies, da banda The Kinks, publicou uma foto em que aparece ao lado da cantora. "Estou realmente abalado que #DoloresORiordan tenha morrido tão repentinamente. Falei com ela semanas antes do Natal e parecia feliz e em forma - inclusive falamos de talvez escrever algumas canções juntos", tuitou.

* AFP