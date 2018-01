Morreu na tarde desta segunda-feira em Florianópolis o locutor oficial da RBS TV SC, hoje NSC TV, João Batista Schüler. Aos 67 anos, ele estava na UTI do Hospital de Caridade por causa de uma infecção contraída após uma cirurgia na coluna, realizada em 2017. JB Schüler, como era conhecido, deixa esposa e dois filhos. O velório será às 7h de terça-feira no cemitério do Itacorubi, e ele será cremado às 15h30min, no Crematório Catarinense, em Palhoça.

— A gente se encontrava na praia aos fins de semana e ele era uma pessoa espetacular, além de uma das melhores vozes do rádio— lembra o comentarista e colunista da NSC Comunicação Roberto Alves, companheiro de trabalho de JB durante mais de 20 anos.

Trajetória

Schüler trabalhava com comunicação desde a década de 1970. Nascido em Porto Alegre, ele foi locutor e gerente da Rede Atlântida em Santa Catarina, e desde 1992 era a voz das chamadas da RBS TV. Também fez locuções para o Diário Catarinense e para a equipe esportiva da Radio CBN Diário.

Schüler ainda atuou no Rio Grande do Sul, sua terra natal. Por lá teve passagens pelas rádios Atlântida, Cidade FM, Continental e Jornal do Brasil. Desde 2009, ele era o apresentador oficial dos shows do cantor Roberto Carlos. As gravações das chamadas dos espetáculos eram feitas no prédio da RBS TV em Florianópolis e o áudio era encaminhado para uma produtora, que fazia a finalização do material. Ele guardava todas as gravações em seu computador, onde mantinha, inclusive, um vídeo com o Rei.

Em uma entrevista em 2013, JB contou que, para se preparar para as gravações, bastava o microfone e o computador.

— Posso tomar bebida gelada, tudo. Sem problemas. A única coisa que cuido é com ar condicionado que não esteja limpo. Isso prejudica muito a voz. De resto, nada me preocupa — dizia.

Foto: Daniel Conzi / Agencia RBS