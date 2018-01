O premiado cantor de gospel Edwin Hawkins, mais conhecido por seu enorme sucesso em 1969 com a regravação e novo arranjo do clássico "Oh Happy Day," morreu aos 74 anos.

Considerado um dos fundadores da música gospel moderna, Hawkins morreu na segunda-feira em sua casa na Califórnia, depois de uma longa batalha contra um câncer de pâncreas, informou a imprensa america, citando o agente do cantor, Bill Carpenter.

"Oh Happy Day" é um hino religioso do século XVIII, mas Hawkins fez o arranjo atual e a canção se tornou um grande sucesso em 1969. Os Edwin Hawkins Singers receberam no ano de seguinte o Grammy de melhor música por la mejor música gospel.

Mais de sete milhões de cópias foram vendidas, afirmou Carpenter ao jornal The New York Times.

Glenn Campbell e Elvis Presley também gravaram versões da música.

Durante sua carreira, Hawkins ganhou quatro Grammys.

* AFP