Um homem de 44 anos morreu vítima de uma colisão entr uma moto e uma carreta na manhã desta quarta-feira (10) na BR-280, em Rio Negrinho, no Norte Catarinense. O acidente foi registrado às 6h08 pelo Corpo de Bombeiros Militar do município e provocou a morte de André Gerônimo de Castilho. Ele é a quarta vítima fatal nas rodovias federais da região neste ano, conforme levantamento do Jornal A Notícia.

De acordo com os bombeiros, André guiava uma moto CG 150 com placas de Rio Negrinho e colidiu contra uma carreta Scania, de Itaiópolis. A batida aconteceu no Km 126 da rodovia. O homem chegou a ser resgatado com vida e sofreu parada cardiorrespiratória dentro da ambulância. Ele chegou a dar entrada no Hospital Rio Negrinho, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O homem era morador do município e trabalhava há mais de dez anos fazendo entrega de jornais. O velório de André ocorre na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Bela Vista. O sepultamento está marcado para às 10h desta quinta-feira no Cemitério Municipal Jardim Parque da Colina.