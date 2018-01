Um motociclista de 50 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira na BR-101, em Tijucas, na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava em uma moto Honda NXR com placas de Porto Belo, e trafegava no sentido Norte da rodovia. Por volta das 15h10min, ocorreu uma colisão lateral com um veículo Suzuki Vitara, com placas de São José, na altura do quilômetro 167,8.

As circunstâncias da batida ainda não foram divulgadas. O motociclista faleceu no local, enquanto o motorista do veículo não se feriu.