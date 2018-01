Um motociclista de 19 anos morreu após colidir de frente com outro veículo na BR-280, em Porto União, no Planalto Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 21h30min deste sábado (13).

De acordo com a PRF, o motociclista pilotava uma Yamaha YBR, com placas de Porto União. Ele bateu de frente com um Fiat Uno, com placas de São Paulo. Com o impacto da batida, o rapaz da moto não resistiu e morreu no local. O motorista do veículo não se feriu.

Ainda neste sábado, um homem de 33 anos, que também pilotava uma moto, morreu após se envolver em uma colisão traseira com um caminhão na BR-101, em Jaguaruna, no Sul do Estado.

Em Braço do Norte, na SC-108, por volta das 16h50min de sábado, um homem de 53 anos morreu após bater contra uma árvore. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a probabilidade é que o condutor tenha se perdido em uma curva, saído da pista e então colidido contra a árvore. A vítima, identificada como Adelar Rodrigues, de 53 anos, era morador de Lauro Muller e faleceu no local.

