Um motorista de 37 anos morreu na noite desta terça-feira (09) após bater o veículo em uma árvore, em Florianópolis. O acidente ocorreu por volta de 23h30min no km 11 da SC-401, no Norte da Ilha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, um Sandero com placas de Florianópolis, saiu da pista e se chocou com a árvore. O motorista que era natural de Romelândia, no Oeste do Estado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dois detidos por embriaguez ao volante

Além do acidente, a PMRv registrou duas prisões em flagrante por embriaguez ao volante. Os casos ocorreram pouco depois da meia-noite, na madrugada desta quarta-feira (10). A primeira prisão foi em Joinville, no Norte do Estado. Um motorista de 52 anos foi preso na SC-418.

O segundo caso foi em Içara, no Sul do Estado. Um motorista de 45 anos foi detido por embriaguez na SC-445.

Leia mais

Prisões por embriaguez ao volante caem 31% em Santa Catarina

PRF de Santa Catarina perde efetivo para operação no Rio de Janeiro

PRF aumenta velocidade máxima em frente aos postos durante a temporada

Jovem morre em acidente envolvendo motorista embriagado em Araquari