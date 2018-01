Um motorista morreu após capotar o veículo na manhã deste 1º de janeiro, no Norte da Ilha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta de 7h20min, na altura do km 11 da SC-406, no bairro São João do Rio Vermelho.

Quando a polícia chegou no local, o motorista já estava morto e não havia ninguém por perto. Ainda não se sabe de que forma ocorreu o acidente. O veículo envolvido é um Gol com placas de Florianópolis. A vítima tinha 35 anos e não teve o nome divulgado pela PMRv.

