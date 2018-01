Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-101, em Laguna, no Sul do Estado, na madrugada deste domingo. Eram quase cinco horas da manhã quando o motorista de um Ford Fiesta, com placas de Tubarão, perdeu o controle do veículo e bateu na mureta que divide as pistas. Em seguida, o veículo capotou e foi parar fora da rodovia.

No carro, estavam sete pessoas. O motorista, de 19 anos, e outro passageiro saíram ilesos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Dois homens ficaram gravemente feridos. Outros dois passageiros tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para o hospital de Tubarão.