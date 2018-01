Mais de 300 atrizes, escritoras, diretoras, agentes e outras executivas do entretenimento revelaram nesta segunda-feira uma iniciativa para enfrentar o assédio sexual generalizado em Hollywood e em empregos da classe trabalhadora em todo os Estados Unidos.

O plano, chamado Time's Up, inclui um fundo de defesa legal que até agora arrecadou 13,4 milhões de dólares da sua meta de 15 milhões para proporcionar apoio legal subsidiado a mulheres e homens que foram sexualmente assediados, agredidos ou abusados em seu local de trabalho.

A iniciativa presta atenção especial a pessoas com baixos salários, como empregadas domésticas, porteiros, garçonetes, trabalhadores de fábricas e da agricultura.

"Com muita frequência, o assédio persiste porque os perpetradores e os empregadores nunca enfrentam nenhuma consequência", expressaram as promotoras do plano em uma carta aberta publicada no site do grupo, assim como em um anúncio de página inteira no The New York Times e no jornal em espanhol La Opinión.

Time's Up, que se traduziria como "o tempo acabou", também pede que haja mais mulheres em postos de poder e liderança, assim como igualdade de benefícios, oportunidades, remuneração e representação para as mulheres, e insta os meios a concentrarem a atenção nos casos de abuso em "mercados menos glamourosos e valorizados".

"Seguimos comprometidos a fazer com que nossos lugares de trabalho sejam responsáveis, impulsando mudanças rápidas e efetivas para que a indústria do entretenimento seja um lugar seguro e equitativo para todos", afirma a carta.

Também promete contar "histórias de mulheres através de nossos olhos e vozes com o objetivo de mudar a percepção e o tratamento das mulheres de nossa sociedade".

E chama as mulheres para se vestirem de preto na cerimônia dos Globos de Ouro de domingo, como uma declaração contra a desigualdade de gênero e racial, assim como para aumentar a consciência sobre os esforços do grupo.

O movimento se formou depois de que uma avalanche de acusações pôs fim à carreira de homens poderosos do entretenimento, dos negócios, da política e dos meios de comunicação, provocada pelo escândalo de má conduta sexual do produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

Entre os membros do Time's Up estão as atrizes Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman e Meryl Streep, a presidente da Universal Pictures, Donna Langley, a escritora feminista Gloria Steinem, a advogada e ex-chefe de gabinete de Michelle Obama Tina Tchen e uma das presidentes da Nike Foundation, Maria Eitel.

* AFP