Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

Uma multidão acompanhou de perto o show pirotécnico que marcou a chegada de 2018 em Balneário Camboriú _um dos maiores do Estado. Durante 15 minutos os fogos coloriram o céu da Praia Central e fizeram a alegria de turistas vindos de todo o país.

Os fogos partiram de 10 balsas distribuídas pela orla e emocionaram moradores e turistas. Ao final do show, foram aplaudidos na faixa de areia, na Avenida Atlântica (parcialmente interditada para veículos) e nos apartamentos com vista para o mar. Em tempos de tecnologia, muita gente assistiu o espetáculo através das câmeras dos celulares.

Horas antes da virada a prefeitura já estimava que o público chegaria perto de um milhão de pessoas. Durante a tarde, considerando o volume de lixo e a quantidade de banhistas na praia, a Secretaria de Turismo calculava que havia cerca de 700 mil pessoas na cidade, e a tendência era de aumento no fluxo até a meia-noite.

A contagem ainda não saiu. Mas a impressão do público era de que o número de visitantes foi acima do esperado. Os números oficiais devem ser divulgados nos próximos dias pela Secretaria de Turismo.

Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

A multidão não assustou Elisângela da Silva, que veio de Itajaí com a família para assistir ao show de fogos em uma tenda, com direito a frutas e decoração temática:

_ O Réveillon em Balneário Camboriú é muito bonito, não dá para perder _ disse.

As tendas foram um dos problemas enfrentados pela fiscalização durante o dia. A Secretaria de Planejamento colocou fiscais na rua para evitar a reserva de espaço e a venda de ingressos para as barracas na praia. Mas no decorrer do dia o volume de pessoas cresceu a ponto de prejudicar as vistorias.

Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

O grande número de turistas atraiu muitos vendedores ambulantes, que comercializavam desde pipocas até brinquedos iluminados. É o caso de Alcione Zanata, que vende flores em Balneário Camboriú na virada do ano para fazer uma renda extra. Ele não revelou o impacto que o trabalho no Ano Novo traz ao orçamento _ mas já faz o trabalho há 12 anos.

Investimento

A prefeitura investiu R$ 1,8 milhão no show pirotécnico este ano, que foi executado pela empresa Interfogos, do Mato Grosso do Sul.

A Secretaria de Turismo comemorou que, até a virada, Balneário Camboriú não havia registrado falta de água ou luz. O mínimo de estoque na Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) foi 50% dos reservatórios, na madrugada do dia 31. Nas horas seguintes o volume voltou a se recuperar, o que descartou a possibilidade de interrupção no abastecimento. (Com informações de Bianca Ingletto, NSC TV)