Principal termômetro do comércio, o Natal de 2017 reverteu dois anos consecutivos de queda no faturamento em Santa Catarina, de acordo com a Pesquisa de Resultado de Vendas realizada pela Fecomércio SC com empresários de sete cidades. O volume de vendas nos meses anteriores já sinaliza para o fechamento do caixa no azul, mas os indicadores foram ainda mais favoráveis.

O varejo teve alta de 33,1% no tíquete médio das lojas, passando de R$ 238,44 em 2016 para R$ 317,33, com Itajaí (R$ 387,97) e Chapecó (R$ 375,44) na ponta. A variação no faturamento também foi positiva em 2,1% — a alta foi puxada principalmente por Blumenau, que avançou 27,7% em relação ao Natal passado. Já a cidade de Lages registrou queda de 5,4%, mas subiu 46,1% em relação aos meses comuns do ano, acima inclusive da média estadual (26,4%).

— O início da recuperação da renda real dos consumidores, a melhora na confiança e a diminuição das restrições ao crédito impulsionaram as vendas deste ano, refletindo em um dos melhores natais depois da recessão. A expectativa para este ano é recuperar o fôlego do varejo catarinense e voltar aos números que víamos em 2013 — comemora o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt.

Leia também:

Exportação em SC tem alta de 12% em 2017

Lei que autoriza socorro do FGTS à Caixa é publicada no Diário Oficial

Frequência de resultados negativos da produção será interrompida, diz IBGE