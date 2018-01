Tornar a saúde básica mais resolutiva, manter o controle das finanças e zerar a fila de espera para vagas em creches são algumas das metas de Clésio Salvaro (PSDB), prefeito de Criciúma, no Sul de SC, para o ano que recém começou. Ex-vereador e ex-deputado estadual, essa é a segunda passagem de Salvaro pelo Executivo municipal, que também foi eleito em 2008. Apesar da vasta experiência na política, ele considera que 2017 foi o ano mais desafiador que enfrentou como gestor público.

De volta ao cargo de prefeito de Criciúma, como foi o primeiro ano da nova gestão na administração?

Eu avalio 2017 como o ano mais desafiador da minha vida, pois nós assumimos um governo sem governo, e uma prefeitura sem prefeitura. Não tínhamos nenhuma certidão negativa. A prefeitura devia, só de salários atrasados, R$ 25 milhões, para fornecedores uns R$ 80 milhões, para a Previdência, R$ 60 milhões, o total da nossa dívida era em torno de R$ 170 milhões, para uma arrecadação prevista de cerca de R$ 600 milhões. Terminamos o ano bem melhor, praticamente com todas as contas em dia, estou devendo de 2015 e 2016 entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões. Pagamos tudo em dia em 2017, concluímos o paço Municipal, pois estávamos com o governo cheio de “puxadinhos”, em seis locais, e hoje está concentrado de novo. Temos todas as certidões negativas, antecipamos o pagamento do 13º, estamos em dia com os repasses para todas as instituições. Nos hospitais, que eram um problema seríssimo, pagamos o atrasado. Para fornecedores foram R$ 98 milhões de contas vencidas, então terminamos 2017 bem melhor e começamos 2018 com expectativa positiva.

Melhorias na saúde são sempre uma cobrança. O que fazer para tornar o serviço mais eficaz?

Em 2017, gastamos mais de R$ 220 milhões com saúde entre recursos de Brasília, Florianópolis e próprios. Este ano vai ser o maior volume da história, próximo a R$ 250 milhões. Como é que não tem saúde de qualidade se tu tens unidades básicas à disposição, médicos e equipe, se não faltou sequer um dia o remédio, por que não consegue ser resolutivo? Porque o cidadão não está fazendo a parte dele, deixa de comparecer a 25% das consultas e a 40% dos exames. Aí a saúde é cara, não é resolutiva e tu não atendes de forma satisfatória à população. Estamos estudando uma forma de fazer uma campanha de conscientização para que o paciente compareça na consulta, nos exames. Se isso não for a solução, haverá uma medida indenizatória, vamos cobrar, porque o gestor público colocou o serviço à disposição, e o paciente tirou o lugar de quem estava precisando, não compareceu.

Como foi possível reduzir despesas, que era uma das suas metas para o ano?

Nós administramos uma cidade de 210 mil habitantes com apenas cinco secretários, mais o secretário geral. Reduzimos em 30% o salário de prefeito e vice, 35% os cargos comissionados e 30% salários de secretários, diretores e gerentes. Reduzimos os gastos sem prejuízo aos serviços prestados, extinguimos a Guarda Municipal, que criei em 2010 no meu primeiro mandato, mas hoje vejo que foi uma decisão errada, e nos proporcionou economia de quase R$ 7 milhões no ano. A economia que buscamos foi significativa, ultrapassou os R$ 100 milhões porque pagamos a conta sem que trouxesse prejuízo ao cidadão.

Como estão os encaminhamentos para Maternidade do Santa Catarina, Banco de Olhos e UPA da Próspera?

Hoje, na UTI do Hospital Infantil Santa Catarina, em torno de 70% das crianças ali internadas não são de Criciúma. Temos a UTI, internação clínica e pronto-atendimento, que custavam R$ 1,3 milhão ao mês e conseguimos, ao contratar a gestão do Ideas, reduzir para R$ 1 milhão. É justo que o Estado assuma esse hospital, pois não é uma unidade básica, e cabe constitucionalmente ao município oferecer assistência básica. A maternidade hoje é feita pelo Hospital São José, mas se o governo do Estado participar de uma maneira menos tímida, podemos abrir a maternidade do Santa Catarina, o prédio está pronto, mas eu não vou assumir uma conta se não tenho como pagar. Para o Banco de Olhos, fomos buscar a parceria, justa, que é os municípios da região ajudarem a bancar, e foi aceito por todos. A UPA começou em 2010 no meu primeiro mandato, ficou parada e agora retomamos a todo vapor. A parte estrutural está pronta, no início de março já podemos inaugurar, o que vai ser bom para desafogar os hospitais da região, e já estamos estudando a possibilidade de instalar outra, na região do Boa Vista.

Na educação, o que é possível avançar em 2018?

Todas as crianças vão receber o uniforme completo, o mesmo que fiz no primeiro mandado, e queremos chegar até o final de 2018 com nenhuma criança aguardando na fila de espera em creche. Falta pouco para isso, abrimos este ano em torno de 1,5 mil vagas e a previsão é zerar. A mãe quer trabalhar, ela vai ter onde deixar a criança. Ninguém vai deixar de trabalhar por não ter onde deixar a criança.

O senhor se envolveu em algumas polêmicas nas redes sociais no ano que passou. Vai ter mais cautela, adotar outra postura?

A vida da gente é um constante aprendizado, a gente erra e a gente acerta. Só não erra quem não faz absolutamente nada. Eu vou continuar em 2018 sendo o mais verdadeiro possível e trabalhando cada vez mais, presente na vida das pessoas. Vou continuar sendo o Salvaro de sempre.

