Mais de 200 pessoas foram detidas, e dezenas ficaram feridas em várias cidades da Tunísia - relatou o Ministério tunisiano do Interior nesta quarta-feira (10), após uma segunda noite de distúrbios causados por medidas de austeridade, sete anos depois da chamada "Primavera Árabe".

As manifestações pacíficas e esporádicas haviam começado na semana passada contra o aumento dos preços e medidas de austeridade em vigor desde o dia 1º e que incluem um aumento dos impostos.

Os protestos degeneraram em distúrbios na segunda-feira à noite, especialmente em Túnis e Teburba, a oeste da capital, onde um homem faleceu durante uma manifestação.

Durante uma visita nesta quarta-feira a El Battan, perto de Teburba, o primeiro-ministro tunisiano, Yusef Shahed, condenou os atos de vandalismo, que, segundo ele, "servem aos interesses das redes de corrupção para enfraquecer o Estado" e acusou a Frente Popular, um partido de esquerda que se opõe ao orçamento.

Na segunda noite de enfrentamentos, 49 policiais ficaram feridos e 206 pessoas foram detidas, informou nesta quarta-feira o porta-voz do Ministério, Khlifa Chibani.

"Há saques e roubos, mas também uma mensagem política de uma parte da população que não tem nada a perder e que se sente ignorada pelo governo", sete anos após a Primavera Árabe exigindo emprego e dignidade, aponta o cientista político Selim Jarrat.

Ele destaca que muitos edifícios públicos, símbolos do Estado, foram atacados, e que o governo "ainda não se posicionou com firmeza contra os manifestantes".

- Saques -

Um supermercado na periferia sua de Túnis da rede Carrefour do sul da capital foi saqueado por jovens que levaram dinheiro e mercadorias, de acordo com Mohamed Baccuche, diretor-adjunto da rede.

En Sidi Buzid, cidade no centro do país, onde em dezembro de 2010 começaram os protestos que marcaram o início da Primavera Árabe, grupos de jovens fecharam estradas e lançaram pedras na polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo durante boa parte da noite.

Também houve incidentes em Gafsa (sul), Kasserin (centro), Jedaida (norte) e outros bairros populares de Túnis, constataram jornalistas da AFP. Mas o país estava mais calmo na manhã desta quarta-feira.

Em Tebourba, 30 km ao oeste da capital, centenas de jovens tomaram as ruas após o enterro de um homem de 45 anos morto nos distúrbios da noite anterior.

O ministro de Saúde, Imed Hamami, garantiu que o resultado da autópsia será publicado nesta quinta-feira.

Persiste a polêmica sobre as causas da morte desse homem que está sendo considerado um "mártir" pelos manifestantes. Os resultados da necropsia feita ontem não foram divulgados.

O Ministério do Interior negou que ele tenha morrido nas mãos da Polícia e destacou que ele não apresentava qualquer sinal de violência. O porta-voz Khlifa Chibani disse apenas que o indivíduo tinha "problemas respiratórios".

Esses incidentes acontecem em um contexto de reivindicações sociais no país contra as medidas de austeridade previstas pelo governo.

Após vários anos de marasmo econômico e contratações em massa de funcionários, a Tunísia enfrenta dificuldades financeiras significativas.

A inflação ultrapassou 6% no final de 2017, enquanto a dívida pública e o déficit comercial atingiram níveis preocupantes.

Os ativistas da campanha "Fech Nestannew" ("O que estamos esperando"), lançada no início do ano contra o aumento dos preços, convocaram uma manifestação em massa na sexta-feira.

O mês de janeiro é tradicionalmente marcado por protestos na Tunísia desde a revolução de 2011. O contexto é especialmente tenso este ano, em vista da celebração em maio das primeiras eleições municipais desde a Primavera Árabe.

* AFP