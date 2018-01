Uma ponte de madeira vai substituir a de concreto que foi derrubada pela enxurrada da semana passada no bairro Ratones, em Florianópolis. A nova estrutura começa a ser construída nesta segunda-feira, 15 de janeiro, e conforme a previsão da prefeitura, estará pronta em sete dias.

A ideia original do executivo municipal era solicitar, via Defesa Civil, pontes móveis do Exército Brasileiro e instalá-las no lugar das cinco que foram derrubadas pela água no bairro. Porém, a demora no transporte — seriam pelo menos 15 dias só para trazer as estruturas de Porto União (SC) e de Curitiba (PR) fez o município mudar de ideia. É que o rompimento da ligação existente na Rodovia Antônio Damasco, a principal de Ratones, trouxe transtornos para os moradores e alterações no transporte coletivo.

Passarela foi improvisada para pedestres Foto: Felipe Reis / CBN Diário

A presidente do Conselho Comunitário de Ratones, Nilda de Oliveira, diz que o trajeto alternativo usado pelos ônibus agora é muito maior e está longe de ser o ideal.

— Temos dois veículos fazendo a mesma linha: um sai da SC-401 e segue em direção a Ratones, mas tem que parar cerca de cinco quilômetros depois e retornar, pois a ponte caiu; e o outro entra na Vargem Pequena, pega 15 quilômetros de uma rua que tem paralelepípedo, asfalto ruim e terra, pra chegar no mesmo lugar do outro. Não dá pra continuar assim — afirma.

Uma alternativa pensada pela prefeitura de Florianópolis era utilizar pontes de concreto pré-moldadas, que seriam adquiridas de uma empresa deste ramo da região. Acontece que essa intervenção exigiria um estudo mais detalhado das cabeceiras e a produção do material levaria pelo menos duas semanas, o que inviabilizou a ação.

— Contratamos uma empresa em caráter emergencial que se comprometeu a utilizar todos os funcionários disponíveis para erguer a ponte. A estrutura vai poder receber os ônibus, mas terá um traçado levemente diferente do original, passando por um terreno particular — diz o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro.

Enquanto a ponte provisória estiver sendo utilizada, a antiga estrutura será reconstruída, seguindo o caminho da via.

