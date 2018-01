Fotos raras do "porco mais feio do mundo" foram feitas na Indonésia, indicaram nesta sexta-feira pesquisadores, revelando detalhes de uma espécie pouco conhecida e provavelmente ameaçada de extinção.

O número de porcos verrugosos de Java - os machos se distinguem por grandes verrugas acima do focinho, daí sua reputação de animal visualmente pouco gracioso e seu apelido - caiu desde o início dos anos 80 por causa da caça e do desaparecimento de seu habitat florestal, de acordo com o zoológico de Chester, perto de Liverpool, no Reino Unido.

Pesquisadores britânicos e indonésios colocaram câmeras automáticas e armadilhas fotográficas em várias florestas na ilha de Java, no sudeste da Ásia, com a esperança de capturar imagens da criatura indescritível.

O objetivo era obter mais informações de sua demografia para em seguida encontrar formas de preservar "uma espécie altamente ameaçada".

"Havia mesmo o medo de que muitas, se não todas, as populações tivessem desaparecido, até que a existência deles fosse confirmada pelas câmeras", declarou um funcionário do zoológico.

As pesquisas "podem, em última instância, criar novas medidas de conservação para as espécies, que por enquanto não estão protegidas pela lei indonésia", acrescentou.

Estes porcos - encontrados apenas na ilha de Java - são do mesmo tamanho que os javalis europeus, mas são mais magros e têm uma cabeça mais longa, de acordo com o zoológico.

"Os machos têm três pares de enormes verrugas no rosto", descreve Johanna Rode-Margono, uma funcionária do zoológico e coordenadora do programa de pesquisa do Sudeste Asiático.

"São essas peculiaridades que lhes renderam o apelido de 'porco mais feio do mundo', mas, certamente para nós e para nossos pesquisadores, eles são bastante bonitos e impressionantes".

* AFP