Com a ajuda de pedaços de madeira para caminhar entre a lama espessa, que muitas vezes chega até os joelhos, a busca por sobreviventes continuava nesta quinta-feira (11) em uma zona exclusiva da Califórnia arrasada pelos deslizamentos.

As autoridades informaram que oito pessoas continuam desaparecidas na cidade de Montecito - e não 13, como foi informado na quarta-feira -, enquanto o número de mortos se manteve em 17.

Jane Barret conhecia várias das vítimas: um de seus médicos, o chefe do grupo de exploradores ao qual seus filhos pertenciam, um antigo vizinho.

"Foi uma noite assustadora", disse Barret à AFP. "Levará muito tempo" para nos recuperarmos dos desastres que atingiram esta zona exclusiva com mansões de milhões de dólares nos últimos dois meses.

Brutais incêndios obrigaram a evacuar esta cidade lar de celebridades e multimilionários em dezembro, e apenas duas semanas depois de voltarem uma tempestade provocou deslizamentos de terra que arrasaram 65 casas em questão de horas.

As chamas haviam queimado boa parte da vegetação, deixando o ambiente propício para esta nova tragédia.

"Tive um comércio e na lista de desaparecidos vejo pessoas que foram meus clientes", disse esta mulher, cuja casa não foi atingida.

A tempestade começou depois de 10 meses de seca, que, por sua vez, seguiram um período de chuvas torrenciais em janeiro e fevereiro de 2017.

Somente no condado de Ventura foi registrado um recorde de 130 milímetros de chuva, segundo o serviço meteorológico de Los Angeles.

Mais de 50 quilômetros da autoestrada 101, que conecta a Califórnia de norte a sul, ficaram inabilitados devido à lama que bloqueou várias outras rotas e destruiu casas desde a fundação.

A previsão para os próximos sete dias não mostra chuvas na área.

- "Nunca tremeu assim antes" -

Quase 700 pessoas trabalham na zona, onde vários moradores foram resgatados em helicópteros no telhado de suas casas.

Alguns voltaram a suas casas para recuperar seus animais de estimação, ou pequenas malas com objetos de valor.

Ficaram impactados com a magnitude dos danos: tiravam fotos das casas inspecionadas - marcadas com um xis laranja - enquanto comentavam com seus vizinhos.

Muitos descreveram a tempestade como um estouro, ou um trem desgovernado.

Greg Duimovich disse que sua casa, que ficou intacta, tremia enquanto ouvia o barulho das pedras caindo.

"Nunca tremeu assim antes" com a chuva, disse este homem.

"Estamos parados na casa de nosso vizinho", acrescentou no que agora é um espaço vazio. "Esta deve ser a fundação", acrescentou apontando para um bloco de concreto.

A poucos metros, o telhado de uma casa estava preso entre os galhos de uma árvore.

As escavadeiras limpavam as ruas de Montecito da lama, enquanto em outras áreas o serviço elétrico era restabelecido.

A popular apresentadora de televisão Oprah Winfrey foi uma das atingidas pelos deslizamentos.

A atriz postou em sua redes sociais um vídeo no qual é possível vê-la com lama ate os joelhos em frente a sua mansão em Montecito, onde a também apresentadora de televisão Ellen DeGeneres tem uma casa.

* AFP