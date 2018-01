O papa Francisco alertou nesta quinta-feira sobre a exploração e as injustiças contra os imigrantes em sua homilia da missa oficiada em Playa Lobito, perto de Iquique (norte), última etapa de sua visita ao Chile.

"Estejamos atentos a todas as situações de injustiças e as novas formas de exploração que expõem tantos irmãos à precarização do trabalho", afirmou o papa nesta região conhecida como a capital chilena dos imigrantes.

Ao fazer referência ao significado de Iquique, que em idioma aymara significa 'terra de sonhos', o Papa pediu a hospitalidade dos chilenos porque "não há alegria cristã quando se fecham as portas".

* AFP