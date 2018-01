Papa Francisco casa comissários de bordo de forma inusitada /

Você já imaginou o seu casamento sendo celebrado por, nada mais, nada menos, papa Francisco? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o casal de comissários de bordo Paula Podest Ruiz e Carlos Ciuffardi Elorriga, nesta quinta-feira.

Segundo a Reuters, durante um voo que ia de Santiago para Iquique, no norte do Chile, o casal revelou ao papa que haviam se casado apenas em uma cerimônia civil. A cerimônia religiosa foi planejada na igreja que eles frequentavam em Santiago, porém, devido ao terremoto de 2010 no país, o local foi gravemente danificado.

Paula e Carlos, então, pediram que Francisco abençoasse a união deles, mas o papa teve uma sugestão diferente:

-Vocês querem que eu case vocês?

Surpresos, o casal aceitou o convite e teve a sua cerimônia celebrada pelo papa Francisco na parte dianteira do avião. Um executivo da linha aérea foi a testemunha oficial e um documento foi assinado por um bispo chileno a bordo.

O porta-voz do Vaticano, Greg Bruke, disse aos jornalistas que o matrimonio é válido.

¡Un sueño cumplido! Paula Podest y Carlos Ciuffardi están felices con la bendición recibida por parte de @Pontifex_es en pleno vuelo a #Iquique y quieren compartir este momento con todos nosotros. #ElVueloDeFrancisco #FranciscoEnChile pic.twitter.com/CKdPsgOI04 — LATAM Chile (@LATAM_CHI) 18 de janeiro de 2018

tava vendo jornal e o papa casou um casal de comissários de bordo GENTE O PAPA casou comissários de bordo DENTRO DO AVIÃO



chorando mt — v de vermelha (@_xferreiravih) 18 de janeiro de 2018

mano kkkkk vsf

imagina o papa ser o padre do teu casamento kkkkkk meu deus bicho — bruninha (@brru_valenca) 18 de janeiro de 2018

tava vendo jornal e o papa casou um casal de comissários de bordo GENTE O PAPA casou comissários de bordo DENTRO DO AVIÃO



chorando mt — v de vermelha (@_xferreiravih) 18 de janeiro de 2018