O papa Francisco chegou na tarde desta quinta-feira (18) ao Peru para uma visita de três dias na qual defenderá o meio ambiente e o respeito aos povos nativos, na segunda e última etapa de uma viagem iniciada na segunda-feira, no Chile.

O avião com o pontífice pousou às 16H32 locais (19H32 Brasília) no Aeroporto de Lima, onde Francisco foi recebido pelo presidente, Pedro Pablo Kuczynski e numerosas autoridades, observou a AFP.

Duas crianças entregaram um buquê de flores ao pontífice, que foi saudado por três bispos, entre eles o cardeal Juan Luis Cipriani, arcebispo de Lima.

Francisco e Kuczynski caminharam sorridentes pelo tapete vermelho conversando animadamente, enquanto uma banda militar tocava.

Sob um céu parcialmente nublado, um vento persistente cobriu o rosto de Francisco com a parte superior da batina.

A visita do papa permite a Kuczynski esquecer, temporariamente, ls conflitos políticos que quase o levaram à destituição em dezembro e a polêmica pelo indulto que concedeu ao ex-presidente Alberto Fujimori.

O papa argentino deverá se deslocar em um automóvel para praça do Imaculado Coração de María, onde ele deverá embarcar no papamóvel para ir à Nunciatura Apostólica, onde ficará hospedado nos três dias de sua visita ao Peru.

Francisco, que não tem previstas outras atividades públicas nesta quinta-feira, viajará nesta sexta-feira a Puerto Maldonado, na Amazônia, onde terá um encontro com povos originários, e no sábado irá à cidade ao norte de Trujillo, que há um ano sofreu inundações causadas pelo fenômeno do Niño Costeiro, que deixaram 162 mortos e quase 300.000 pessoas prejudicadas.

No domingo, ele encerrará sua visita ao Peru com uma missa em uma base aérea de Lima, depois de um encontro com 5.000 sacerdotes e freiras na Catedral, onde também serão honradas as relíquias de quatro santos peruanos.

