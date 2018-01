O papa Francisco se reuniu nesta terça-feira, no Chile, com um pequeno grupo de vítimas de abusos sexuais praticados por padres, informou um porta-voz do Vaticano.

"O Santo Padre se reuniu hoje, na Nunciatura Apostólica de Santiago do Chile, após o almoço, com um pequeno grupo de vítimas de abusos sexuais por parte de sacerdotes", revela o comunicado do Vaticano, acrescentando que só participaram do encontro as vítimas e o Papa.

* AFP