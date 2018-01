Os ministros das Relações Exteriores de Reino Unido, Estados Unidos, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos se reuniram nesta terça-feira (23) à noite em Paris para buscar "uma solução política para o conflito no Iêmen", informaram fontes convergentes.

Essa reunião, organizada pelo chefe da diplomacia britânica Boris Johnson, aconteceu na embaixada do Reino Unido em Paris. Vários ministros haviam participado horas antes na capital francesa do lançamento de uma iniciativa internacional contra as armas químicas, especialmente na Síria.

"Os conflitos na Síria e no Iêmen criaram duas das piores crises humanitárias atuais. Não pode haver uma solução militar para esses conflitos, somente soluções políticas pacíficas e bem negociadas podem pôr fim ao sofrimento", disse Johnson em um comunicado.

O secretário de Estado americano Rex Tillerson também participou dessa reunião sobre o Iêmen.

"Falamos dos objetivos cruciais compartilhados no Iêmen que são, antes de tudo, o apoio às medidas tomadas nas últimas semanas para facilitar o acesso humanitário", explicou à imprensa um alto funcionário do Departamento de Estado americano, que celebrou as recentes decisões da Arábia Saudita.

Riad lidera a coalizão árabe que intervém no Iêmen desde março de 2015 para ajudar as forças governamentais diante dos rebeldes xiitas huthis. A Arábia Saudita, criticada pelos bombardeios que mataram milhares de civis no país vizinho e pelo bloqueio imposto, anunciou nesta segunda-feira uma "nova ajuda humanitária" de 1,5 bilhão de dólares para os iemenitas.

Arábia Saudita e Estados Unidos acusam o Irã, grande rival regional de Riad, de entregar armas aos rebeldes huthis. "A proliferação iraniana deve terminar. E se não acabar, deve ter consequências", advertiu o alto funcionário americano.

* AFP