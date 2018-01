Os deputados britânicos votarão nesta quarta-feira a lei que sancionará o Brexit, cujo procedimento parlamentar levou a uma série de derrotas dolorosas para a primeira-ministra Theresa May.

Espera-se que a Câmara dos Comuns aprove o projeto de lei, que incorporará milhares de artigos da legislação da União Europeia ao ordenamento jurídico britânico e revogará as leis britânicas sobre a adesão britânica ao bloco.

Onze membros do partido conservador de May se juntaram à oposição no mês passado para aprovar uma emenda assegurando que o Parlamento terá um "voto significativo" sobre o acordo final do Brexit.

Com medo de outra derrota, o governo chegou a um compromisso sobre outra emenda desejada por May, que define a data e hora do Brexit: 29 de março de 2019 às 23h00 GMT.

May concordou em conferir aos parlamentares o poder de emendar a definição de "dia de saída", se parecer que as negociações não foram concluídas.

Se aprovado, o projeto de lei seguirá para a Câmara dos Lordes, pró-europeia e, portanto, inclinada a submetê-lo a uma análise mais profunda.

