Uma perseguição policial no Extremo-Oeste de Santa Catarina terminou com três mortes na madrugada deste domingo. As vítimas tinham 14, 15 e 18 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A ocorrência, segundo a Polícia Militar (PM), iniciou em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, onde uma caminhonete foi furtada. Quase uma hora depois do crime, o veículo foi encontrado em Barracão, cidade paranaense que faz parte da Tríplice Fronteira entre SC, em Dionísio Cerqueira, PR e Argentina.

O acompanhamento, então, iniciou na BR-163. Na cidade catarinense o motorista foi até a região da aduana, onde perdeu o controle da caminhonete e bateu na guarita. Três jovens morreram na hora segundo o Instituto Geral de Perícias (IGP) de São Miguel do Oeste. Eles estavam a 130 km/h.

Os três foram identificados pelo IGP como Lucas Eduardo Alves de Mello Dalazen (15), Valdecir dos Santos, (18) e Juliana Aparecida Gomes da Silva, 14 anos. Todos são naturais de Francisco Beltrão.

A PM não soube informar se as vítimas estavam envolvidas no furto. Um casal, que ficou ferido, foi levado para o Hospital de São Miguel do Oeste.

