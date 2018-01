O barril de petróleo iniciou o ano levemente em baixa, afetado pela restauração de um oleoduto no Mar do Norte, mas se mantinha acima dos 60 dólares em um contexto de tensões no Irã.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro, referência americana, perdeu oito centavos e ficou em 60,34 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP