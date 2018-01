O petróleo caiu nesta sexta-feira pelo crescimento da produção dos Estados Unidos, que, segundo a Agência Internacional de Energia, será histórica e superará a da Arábia Saudita.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro perdeu 58 centavos, a 63,37 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

O WTI acumulou queda de 1,44% nesta semana, após cinco consecutivas em alta.

No mercado de Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março perdeu 70 centavos, a 68,61 dólares. Seu preço recuou 1,80% ao longo da semana.

"Agora que o barril de petróleo chega ao seu melhor valor em três anos, preocupa que o aumento da produção dos Estados Unidos acabe com a retomada dos preços", disse Gene McGillian, da Tradition Energy.

* AFP