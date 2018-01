O preço do petróleo de Nova York abriu nesta quarta-feira com leve queda, em um mercado preocupado com a produção dos Estados Unidos, que não para de crescer.

Às 14H00 GMT (12H00 de Brasília), o barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro caiu 5 centavos, a 63,68 dólares, no New York Mercantile Exchange.

* AFP