O petróleo caiu nesta sexta-feira em Nova York com a redução do temor sobre a onda de frio nos Estados Unidos e porque muitos investidores realizaram os lucros após as altas dos últimos dias.

O barril do light sweet crude (WTI) para fevereiro recuou 57 centavos a 61,44 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou a 67,62 dólares, uma redução de 45 centavos.

O WTI tinha chegado na quinta-feira ao seu melhor valor de fechamento desde meados de 2015, a 62,21 dólares.

"O mercado está estimulado por abalos na produção, um crescimento econômico robusto e, mais recentemente, uma onda de frio no hemisfério norte", resumiram analistas da Barclays.

Por isso, a queda desta sexta-feira "parece apenas um passo atrás, com investidores realizando parte de seus lucros", disse Gene McGillian da Tradition Energy.

* AFP