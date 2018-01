A Polícia Militar apreendeu pouco mais de meia tonelada de maconha, uma arma de fogo e munições em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. Um homem foi preso por tráfico de drogas. A apreensão ocorreu em uma casa na rua Belmiro Freita, no bairro Araçatuba.

Após receber uma denúncia, a PM disse que abordou um carro que saía da casa e que encontrou 1 quilo de maconha com o condutor. O homem de 34 anos é natural do Rio Grande do Sul.

A droga foi encontrada dentro de um quarto. Balança de precisão e rádio comunicador também foram encontrados no local.

