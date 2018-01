A Polícia Civil de Gaspar, em parceria com a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Jaraguá do Sul, prendeu nesta segunda-feira quatro pessoas suspeitas de adulteração em bebidas alcoólicas. O inquérito instaurado em Gaspar investigava a venda de bebidas falsificadas na região.

Segundo a investigação, um homem de 64 anos da cidade no Vale do Itajaí fornecia a bebida adulterada a um distribuidor em Jaraguá do Sul. Em operação deflagrada nas duas cidades, a polícia apreendeu uma grande quantidade de garrafas de bebidas adulteradas e prendeu em flagrante quatro pessoas envolvidas no esquema.

As bebidas passaram por perícia e a falsificação foi comprovada.