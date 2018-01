Nível da água perto do Trevo da Seta, no sul da Ilha, deixou várias famílias em situação difícil e interrompeu o trânsito

A chuva que atinge Florianópolis desde segunda-feira é o dobro do esperado para todo o mês de janeiro. Até a tarde desta quinta-feira, 11, o acumulado de chuva passava dos 400 mm na cidade. Para esta sexta-feira, 12, a previsão ainda é de tempo instável, porém com chance de aberturas de sol durante o dia intercalado com chuva moderada a forte, principalmente à noite.

O meteorologista da NSC Comunicação, Leandro Puchalski explica que três sistemas meteorológicos provocam as chuvas fortes no litoral de Santa Catarina, em especial na Ilha. Um deles são os ventos em altos níveis da atmosfera, que trazem toda a umidade do Centro Norte do país para o Sul. A circulação marítima é outro fator, pois ela joga toda essa umidade do mar para a terra. Por fim, e o mais problemático sistema, é o vórtice ciclônico, que está mais na região Sul catarinense.

Segundo Puchalski, o vórtice ciclônico funciona como um aspirador que puxa o ar de baixo para cima. Ou seja, toda a umidade que está na superfície é levada para cima e isso intensifica as nuvens, que ficam muito carregadas.

— Um dos grandes responsáveis pelo volume alto de chuva na capital é o vórtice ciclônico.

O relevo da capital, principalmente no norte da Ilha, é outro fator que influencia os níveis de chuva. Até a noite desta quinta-feira foram registrados 409 mm de chuva no norte, 200 no sul e 360 no centro da Ilha. O volume normal para o norte da Ilha é de 190 a 210 mm, ou seja, em poucos dias choveu o dobro do esperado para o mês.

Os fenômenos que provocam as chuvas fortes no litoral catarinense são parecidos com os ocorridos em 2008, quando o Estado foi assolado por chuvas, enchentes e deixou dezenas de mortos. De acordo com Puchalski, meteorologicamente há semelhanças, como o vórtice ciclônico e a circulação marítima, mas é difícil comparar os eventos.

— Na meteorologia, apesar do cenário ser parecido, a consequência sempre é diferente.

Previsão é de tempo instável para sexta-feira

Para esta sexta-feira, 12 de janeiro, a previsão ainda é de tempo instável. De acordo com Puchalski, deve chover durante o dia e com maior intensidade à noite. No entanto, o pior já passou. Diferente desta quarta e quinta, a sexta deve ter mais aberturas de sol. O vórtice ciclone, um dos responsáveis pelo elevado volume de chuva, deve se deslocar para o mar, diminuindo as chuvas no litoral.

Já para o fim de semana a previsão é de chuva fraca e o sol pode aparecer em alguns momentos do dia. Não será um fim de semana ensolarado, mas boa parte do sábado e domingo será de tempo seco, além da temperatura que deve subir um pouco. Vai dar até para aproveitar a praia.

