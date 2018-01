Os foliões de Biguaçu não contarão com festa no município neste ano. Na manhã desta quarta-feira, 17, a Prefeitura emitiu nota à imprensa comunicando oficialmente que não realizará eventos de Carnaval em 2018.

Segundo o comunicado, a decisão foi tomada em reunião realizada na Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer (Secetul) com representantes dos blocos carnavalescos Amigos do Bom Viver, Nossas Raízes e Unidos do Rio Caveiras. E, na oportunidade, apresentou a alternativa de realizar a folia garantindo a estrutura e a premiação de R$ 30 mil para o 1º lugar, R$ 25 mil para o 2º lugar e R$ 23 mil para o 3º lugar.

Foto de 2015 mostra bonito desfile do Carnaval em Biguaçu Foto: Divulgação / Prefeitura de Biguaçu

"No entanto, a proposta não foi aceita por uma das agremiações, o que impossibilita a Prefeitura de promover o evento com apenas dois blocos participantes, conforme regulamento", informa a nota. E já mirando 2019, a prefeitura informou que lançará um edital de chamada para participação do Carnaval.

